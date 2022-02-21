В Приморье местный житель получил тюремный срок за взрыв гранаты во дворе дома

ВЛАДИВОСТОК, 21 февраля. /ТАСС/. Суд приговорил к семи годам и восьми месяцам колонии общего режима жителя города Спасск-Дальний, взорвавшего гранату во дворе жилого дома и потерявшего при взрыве руку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.

"Спасский районный суд вынес приговор в отношении местного жителя, который признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222.1 УК РФ ("Незаконные хранение, ношение взрывных устройств, взрывчатых веществ"), ч. 1 ст. 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение частей растений, содержащих наркотические средства, без цели сбыта, совершенные в значительном размере"), ч. 3 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти и с применением взрывного устройства"), ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Угроза применения насилия в отношении представителей власти, в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей"). <…> Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступлений, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет и восемь месяцев со штрафом в размере 30 тыс. рублей с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на общую сумму 24 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Судом установлено, что в мае 2021 года мужчина из хулиганских побуждений взорвал гранату во дворе многоквартирных домов. Свои действия он сопровождал угрозами применения насилия в отношении представителей власти.

В результате взрыва злоумышленник лишился руки, двум прохожим были причинены телесные повреждения, были повреждены стоящие рядом автомобили. Во время следствия в личных вещах гражданина обнаружены и изъяты части наркотикосодержащих растений, а по месту жительства - взрывчатые вещества.