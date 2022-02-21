Калининградский суд оштрафовал женщину на 800 тыс. рублей за незаконные действия с янтарем

КАЛИНИНГРАД, 21 февраля. /ТАСС/. Суд в Калининградской области оштрафовал жительницу поселка Янтарный за покупку, хранение и перевозку нелегально добытого янтаря на 3 млн рублей. Об этом сообщила в понедельник прокуратура Калининградской области.

"Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 800 тыс. рублей", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Судом установлено, что обвиняемая в целях последующей продажи и извлечения прибыли, приобрела незаконно добытый янтарь-сырец общим весом более 31 кг на сумму свыше 3 млн рублей, который хранила в своем автомобиле до момента его изъятия сотрудниками регионального управления ФСБ РФ. Следственными органами УМВД против нее в октябре 2021 года было возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 191 УК РФ ("Незаконный оборот янтаря").

Уголовная ответственность за нелегальную добычу янтаря в РФ введена с конца декабря 2019 года. Она устанавливается для лиц, ранее подвергнутых административному наказанию за аналогичное нарушение. Для этой категории нарушителей вводится наказание в виде штрафа в размере до 1 млн рублей, возможно лишение свободы до двух лет со штрафом от 100 до 200 тыс. рублей, а также обязательные, исправительные или принудительные работы. В случае, когда стоимость добытых камней превышает 1 млн рублей, штраф может быть увеличен до 2 млн рублей, а срок лишения свободы - до четырех лет со штрафом до 500 тыс. рублей.

Уголовная ответственность введена также за сделки с заведомо самовольно добытыми янтарем, нефритом или иными полудрагоценными камнями, их незаконное хранение и перевозку. Штраф вырастает до 5 млн рублей, а срок лишения свободы - до шести лет со штрафом до 1 млн рублей в случаях, когда такие правонарушения совершит организованная группа или группа лиц по предварительному сговору.