ФСБ заявила, что снаряд с территории Украины разрушил место несения службы пограничников

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Снаряд с территории Украины попал в место несения службы пограничников в Ростовской области. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

"21 февраля в 09:50 выпущенным с территории Украины снарядом неустановленного образца полностью разрушено место несения службы пограничных нарядов погрануправления ФСБ России по Ростовской области, расположенное на удалении около 150 метров от российско-украинской границы", - подчеркнули в ЦОС.

В ФСБ сообщили, что пострадавших нет, на месте работают саперы.

Разрушенное в результате обстрела место несения службы пограничниками в Ростовской области расположено близ села Щербаково Неклиновского района, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального пограничного управления ФСБ России.

"Ближайшим населенным пунктом к разрушенному пункту несения службы является село Щербаково Неклиновского района", - сказал представитель управления.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах Ростовской области, в 7-10 километрах от места, куда упал снаряд, идет интенсивный бой.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела территории Ростовской области со стороны Украины. В ведомстве отметили, что следствием установлены новые факты попадания снарядов по территории Ростовской области в результате непрекращающихся обстрелов со стороны Украины. 19 февраля примерно в 5 часов утра неустановленные лица на территории Украины, используя реактивную систему залпового огня, произвели обстрел приграничной территории Тарасовского района Ростовской области. В результате было выпущено не менее двух реактивных снарядов, которые не достигли границ населенных пунктов.