Экс-полицейского в Туле обвинили в шести эпизодах развращения несовершеннолетних

ТУЛА, 21 февраля. /ТАСС/. Бывшего сотрудника полиции в Туле, в отношении которого в 2021 году возбудили уголовное дело о развращении школьницы, обвинили еще в пяти эпизодах аналогичного преступления. Кроме того, он стал фигурантом дела о незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, сообщила в понедельник пресс-служба следственного управления СК РФ по Тульской области.

"Он обвиняется в совершении шести эпизодов преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 137 УК РФ ("Незаконное распространение сведении о частной жизни") и ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконно хранение огнестрельного оружия, боеприпасов")", - говорится в сообщении.

В ходе следствия установлено, в сентябре 2020 года мужчина, будучи сотрудником одного из подразделений регионального УМВД, вел переписку в социальной сети с несовершеннолетними, двое из которых не достигли 14-летнего возраста и одна не достигла 16-летнего возраста. Он получил их фотографии интимного характера, изображения одной из девочек распространил в интернете за ее отказ вступить с ним в близкие отношения. "Также в апреле 2021 года обвиняемый дважды совершил действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней 2005 года рождения", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, установлено, что мужчина незаконно хранил у себя дома огнестрельное оружие и патроны к нему. Противоправные действия злоумышленника были пресечены сотрудниками подразделений региональных управлений ФСБ и МВД России."Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в июле 2021 года в отношении экс-полицейского возбудили два уголовных дела по статьям "Развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста" и "Нарушение неприкосновенности частной жизни". Это было связано с подозрением в действиях сексуального характера в отношении школьницы, интимные фотографии которой он опубликовал в интернете.