Владелец экстрим-центра в Тамбове получил четыре года условно за гибель мужчины на батуте

ТАМБОВ, 21 февраля. /ТАСС/. Владельца экстрим-центра в Тамбове, где тяжелые травмы позвоночника получили 10-летняя девочка и мужчина, который впоследствии умер, приговорили к четырем года лишения свободы условно. Об этом в понедельник сообщает СК по региону.

"Владелец экстрим-центра признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека"). Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, индивидуальный предприниматель в арендованном помещении организовал экстрим-центр с полосами препятствий, поролоновыми ямами и батутами, которые не отвечали требованиям стандартов безопасности. В результате в декабре 2017 года 35-летний мужчина при падении получил закрытую спинномозговую травму с развитием отека головного мозга, от которого спустя несколько дней умер в больнице. Ранее в этом же экстрим-центре компрессионный перелом грудных и поясничного позвонков получила 10-летняя девочка.

"Основной причиной травмирования людей явилось непринятие организатором услуг всех необходимых мер по безопасной эксплуатации аттракционов. Так, например, в штате центра отсутствовали операторы, в чьи обязанности входил бы непосредственный контроль в зоне развлечений за порядком и последовательностью спрыгивания посетителей в поролоновый бассейн, подстраховка их действий при выполнении упражнений и движений на батуте и т. п.", - сообщает СК.