В Ивановской области установили подростков, сообщавших об угрозах взрыва в школах

ТАСС, 21 февраля. Подростки, систематически сообщавшие о якобы угрозах взрыва в школах Ивановской области, установлены, возбуждены уголовные дела. Об этом ТАСС сообщали в пресс-службе областного УМВД.

По данным полиции, с января по февраль 2022 года на электронный почтовый ящик администрации города Иванова несколько раз направляли анонимные сообщения о наличии террористической угрозы в нескольких общеобразовательных школах столицы региона. "По фактам заведомо ложных сообщений об акте терроризма следствием УМВД России по Ивановской области возбуждены три уголовных дела. В ходе проведенных оперативно-технических мероприятий сотрудниками центра противодействия экстремизму и других служб полиции было установлено, что данные сообщения отправляли 13-летние жители Иванова. Следственные органы полиции работают с несовершеннолетними фигурантами и их родителями. Выясняются обстоятельства и мотивы их поступков", - говорится в сообщении.

Также в полиции отметили, что работа по раскрытию этих преступлений проведена совместно с УФСБ по Ивановской области.