Суд в Москве начал слушать дело экс-главы РКК из-за попытки продажи санатория "Дружба"

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Гагаринский суд Москвы проведет предварительные слушания уголовного дела в отношении экс-председателя общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест" Раисы Лукутцовой, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере, связанном с попыткой продажи зданий подмосковного санатория "Дружба" по заниженной цене. Как сообщил ТАСС бывший председатель московского отделения РКК, адвокат Игорь Трунов, уголовное дело поступило в Гагаринский суд еще в конце 2021 года.

"Сегодня в Гагаринском суде уже в четвертый раз запланировано проведение предварительных слушаний по уголовному делу Лукутцовой", - сказал собеседник агентства. Именно на основании заявления Трунова была назначена доследственная проверка по факту мошенничества, а затем возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц, входящих в руководство организации.

В суде ТАСС уточнили, что дело Лукутцовой рассматривается в общем порядке, а в отношении самой подсудимой органами следствия избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Дело о попытке продажи санатория ООО "Дружба" после завершения процедуры его банкротства было возбуждено 19 января 2021 года следователями Главного следственного управления СК РФ. В заявлении Трунова на имя главы СК утверждается, что Лукутцова была задержана 28 мая прошлого года при получении взятки в размере 30 млн рублей в виде первой части требуемой ею суммы в размере 65 млн рублей. По уголовному делу была назначена проверка по факту хищений, связанных с другими объектами недвижимости: базой отдыха в подмосковном поселке Хлебниково, базой спасательной службы на Мосфильмовской улице и административным зданием в Москве.