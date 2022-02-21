Суд в Челябинске отменил приговор похитившему деньги дольщиков учредителю "Речелстроя"

ЧЕЛЯБИНСК, 21 февраля. /ТАСС/. Челябинский областной суд в понедельник отменил приговор, которым в июле прошлого года учредитель челябинской компании "Речелстрой" Андрей Пязок и экс-гендиректор организации Сергей Вегельман были осуждены на два и 1,5 года за хищение денег дольщиков соответственно. Дело направили прокурору для устранения препятствий рассмотрения его судом, сообщила ТАСС официальный представитель областного суда Наталья Прохорова.

"Сегодня Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Андрея Пязока и Сергея Вегельмана, отменил приговор Центрального районного суда Челябинска от 27 июля 2021 года. Суд направил дело прокурору для устранения препятствий рассмотрения его судом", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что приговор обжаловали прокурор, который в апелляционном представлении просил усилить наказание виновным, и сторона защиты, которая просила уменьшить объем обвинения, наказание смягчить.

По данным пресс-службы регионального следственного управления СК РФ, Пязок и Вегельман признаны виновными по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ ("Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов").

По данным следствия и суда, осужденные с 2014 по 2017 год направили более 617 млн рублей средств участников долевого строительства на цели, не связанные со строительством жилых домов. В этой связи они не смогли выполнить обязательства по передаче дольщикам жилых домов микрорайона Lake City. Потерпевшими признаны более 1,5 тыс. граждан.

Принятыми мерами в ходе расследования уголовного дела возмещен ущерб на сумму более 197 млн рублей. Судом по ходатайству следователя СК арестовано имущество осужденных на сумму более 54 млн рублей.