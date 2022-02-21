Ульяновский судья взял отвод от дела по хищению при закупках кислорода

УЛЬЯНОВСК, 21 февраля. /ТАСС/. Судья Иван Ефремов в понедельник удовлетворил ходатайство о своем отводе от рассмотрения дела о хищениях при закупках медицинского кислорода в Ульяновской области, пересмотр которого начался в Ленинском районном суде Ульяновска. Об этом передает корреспондент ТАСС из зала заседаний.

Отвод судье заявило гособвинение на заседании 21 февраля в связи с тем, что 15 сентября 2021 года Ефремов рассматривал заявление одного из фигурантов дела - экс-министра здравоохранения региона Павла Дегтяря, осужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") приговором Ленинского районного суда Ульяновска от 21 января 2021 года, о рассрочке возмещения материального ущерба по гражданскому иску в пользу министерства здравоохранения Ульяновской области в размере 2 млн 218 тыс. 700 рублей 26 копеек. Гособвинение считает, что судья может быть лично прямо или косвенно заинтересован в исходе уголовного дела, потому что в постановлении дает оценку материалов дела, а также данным о личности и имущественном положении Дегтяря.

"Ходатайство об отводе председательствующего судьи Ефремова подлежит удовлетворению. Дело передать в производство другого судьи или другого состава суда", - сказал судья.