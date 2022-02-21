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Ульяновский судья взял отвод от дела по хищению при закупках кислорода

Об отводе судьи ранее заявило гособвинение, так как оно считает, что Иван Ефремов может быть лично прямо или косвенно заинтересован в исходе уголовного дела

УЛЬЯНОВСК, 21 февраля. /ТАСС/. Судья Иван Ефремов в понедельник удовлетворил ходатайство о своем отводе от рассмотрения дела о хищениях при закупках медицинского кислорода в Ульяновской области, пересмотр которого начался в Ленинском районном суде Ульяновска. Об этом передает корреспондент ТАСС из зала заседаний.

Отвод судье заявило гособвинение на заседании 21 февраля в связи с тем, что 15 сентября 2021 года Ефремов рассматривал заявление одного из фигурантов дела - экс-министра здравоохранения региона Павла Дегтяря, осужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") приговором Ленинского районного суда Ульяновска от 21 января 2021 года, о рассрочке возмещения материального ущерба по гражданскому иску в пользу министерства здравоохранения Ульяновской области в размере 2 млн 218 тыс. 700 рублей 26 копеек. Гособвинение считает, что судья может быть лично прямо или косвенно заинтересован в исходе уголовного дела, потому что в постановлении дает оценку материалов дела, а также данным о личности и имущественном положении Дегтяря.

"Ходатайство об отводе председательствующего судьи Ефремова подлежит удовлетворению. Дело передать в производство другого судьи или другого состава суда", - сказал судья.

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