Спасатели эвакуировали 16 рыбаков после отрыва льдины в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 21 февраля. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали часть рыбаков после отрыва льдины в бухте в Ульчском районе Хабаровского края, остальные отказываются бросать автомобили и остаются на берегу, откуда нет выезда к поселению. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в администрации района.

В районе поселка Де-Кастри в бухте Тигиль ранее в понедельник произошел отрыв льдины с рыбаками. На ледовом поле находились 24 автомобиля и 46 человек. Течением льдину прибило к другому берегу. Сейчас все люди находятся на берегу.

"Эвакуировано только 16 человек, их вывозили партиями на снегоходах. Остальные отказываются покидать свои автомобили, просят пробить дорогу для проезда", - сообщили в администрации.

В этом месте есть заброшенная лесовозная дорога, она частично заросла, есть завалы деревьев, местами много снега. "Пустить технику не можем, кое-где там нужно рубить просеку, а это водоохранная зона, так просто там делать ничего нельзя", - уточнили в администрации. Рыбаки сейчас находятся примерно в 15 км от поселения. Спасатели после доставки группы эвакуированных вновь выехали на место. Женщин и детей среди оставшихся нет. Завтра людям направят воду, сухой паек и дрова. В этом районе сейчас около 15 градусов мороза, дует ветер со скоростью до 18 м/с.

"Люди выезжали на лед, не обращая внимания на запрещающие знаки", - подчеркнули в администрации.