Российские пограничники уничтожили диверсантов, проникших с Украины

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 февраля. /ТАСС/. Военные и пограничники предотвратили нарушение госграницы России диверсионно-разведывательной группой с территории Украины. Пять нарушителей уничтожены. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа.

"21 февраля 2022 года около 06:00 мск в районе населенного пункта Митякинская Ростовской области на участке государственной границы Российской Федерации с Республикой Украина пограничным нарядом ФСБ России было обнаружено проникновение диверсионно-разведывательной группы", - сказали в пресс-службе.

"В результате боестолкновения пятеро нарушителей границы Российской Федерации из состава диверсионно-разведывательной группы уничтожены", - подчеркнули в округе.

Две боевые машины пехоты (БМП) ВСУ зашли на территорию России для экстренной эвакуации украинской диверсионной группы, огнем из российских противотанковых средств обе машины были уничтожены. "В ходе боестолкновения для экстренной эвакуации диверсионной группы с территории Украины через государственную границу с Российской Федерации вошли две боевых машины пехоты ВСУ", - сказали в округе.

Военнослужащие РФ и пограничных войск ФСБ России не пострадали в ходе попытки нарушения государственной границы РФ группой с территории Украины. "Среди военнослужащих вооруженных сил РФ и пограничных войск ФСБ России пострадавших нет", - рассказали в ЮВО.