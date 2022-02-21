В Уфе злоумышленника застрелили при попытке нападения на полицейского

УФА, 21 февраля. /ТАСС/. Полицейский в Уфе ранил злоумышленника, который, вооружившись лопатой, попытался напасть на сотрудника. Мужчина скончался до приезда медиков, предположительно, он с подельником искал тайник с наркотиками, сообщила пресс-служба МВД по Башкирии в понедельник.

"После того, как полицейские представились и спросили граждан о причинах местонахождения, те попытались скрыться. Один из них был немедленно задержан. Второй, держа лопату, попытался напасть на оперуполномоченного. В соответствии с законом "О полиции" сотрудник произвел предупредительный выстрел в воздух. Однако это не остановило нападавшего. В связи с возникшей угрозой жизни и здоровью сотруднику уголовного розыска пришлось выстрелить в направлении нападавшего. Мужчина получил ранение. Полицейскими была вызвана скорая помощь, однако злоумышленник скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

О подозрительных мужчинах, искавших что-то в сугробе, в полицию сообщил житель дома на улице Мамина-Сибиряка в Уфе. Установлено, что погибший ранее был судим за кражу и применение насилия в отношении представителя власти, его сообщник - за незаконный оборот наркотиков. "Следственно-оперативной группой на месте происшествия в сугробе обнаружена упаковка с запрещенным веществом, которое, согласно исследованию, является мефедроном. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств")", - добавили в МВД.

Для оценки действий полицейских назначена служебная проверка, предварительно, оружие применено правомерно.