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В Бурятии четверо мужчин насмерть отравились неизвестной спиртосодержащей жидкостью

Возбуждено уголовное дело

УЛАН-УДЭ, 21 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Бурятии после смерти четырех жителей села Мостовка. По предварительным данным, они отравились, выпив неизвестную спиртосодержащую жидкость, сообщили в региональном следственном управлении СК России.

"18 февраля в Кабанскую центральную больницу госпитализированы четверо жителей села Мостовка Прибайкальского района в возрасте от 20 до 44 лет с диагнозом отравление суррогатами алкоголя. Спустя непродолжительное время пациенты скончались. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее смерть двух лиц или более лиц")", - сообщили в ведомстве. 

ЧП произошло в лесу рядом с селом Шергино, где мужчины работали на заготовке леса. Спиртосодержащую жидкость приобрел по месту жительства накануне один из пострадавших. "Проснувшись утром, мужчины почувствовали недомогание. К вечеру состояние пострадавших ухудшилось. Позже они были доставлены в больницу. В ходе осмотра жилища была обнаружена и изъята 1,5-литровая пустая бутылка", - отметили в ведомстве.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 54-летнего подозреваемого в реализации спиртосодержащей жидкости. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

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РоссияБурятия
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