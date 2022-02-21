СМИ: число жертв паводка в Бразилии достигло 176

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 февраля. /ТАСС/. Число жертв оползней и паводка, вызванных сильными дождями, в Петрополисе выросло до 176. Об этом в сообщил в воскресенье телеканал Globo со ссылкой на спасательные службы. Ранее сообщалось о 152 погибших.

Пропавшими без вести числятся 117 человек. На месте уже седьмой день продолжается спасательно-поисковая операция, которую осложняют сильный ветер и продолжающиеся дожди.

Как сообщалось ранее, экстренные службы получили информацию о почти 190 оползнях и 230 мелких инцидентах, 80 жилым зданиям нанесен ущерб, из них по меньшей мере 54 полностью разрушены. Власти города, где 15 февраля за шесть часов выпало 260 мм осадков (больше месячной нормы), объявили траур и ввели режим ЧС.