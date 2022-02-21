Навальный подал иск из-за запрета проноса техники адвокатами на судебный процесс в колонии

ВЛАДИМИР, 21 февраля. /ТАСС/. Новый иск Алексея Навального к руководству исправительной колонии в Покрове связан с воспрепятствованием проносу техники его адвокатами на выездные заседания Лефортовского суда, которые проходят в исправительном учреждении. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в секретариате Петушинского районного суда.

Ранее на сайте суда появилась информация о том, что Навальный подал исковое заявление об оспаривании решения администрации ИК-2 УФСИН РФ по Владимирской области.

"Иск приняли к производству. Подготовка в форме беседы назначена на 9 марта в 11:00. В своем иске Навальный просит признать незаконными действия ИК-2 по воспрепятствованию проносу его защитникам в открытое судебное заседание Лефортовского суда Москвы средств мобильной связи, ноутбуков, диктофонов и комплектующих к ним", - сообщили в суде.

Иски Навального к администрации покровской колонии поступали в Петушинский районный суд в апреле, мае, июне, ноябре и декабре прошлого года. Все они были связаны с обжалованием действий сотрудников исправительного учреждения.

Лефортовский суд Москвы слушает новое дело в отношении Навального на выездном заседании в исправительной колонии во Владимирской области, где он отбывает наказание. Его обвиняют в мошенничестве и неуважении к суду во время процесса о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. По версии следствия, Навальный похитил около 2,7 млн рублей, выделенных в качестве пожертвований Фонду борьбы с коррупцией (признан в РФ экстремистской организацией).

Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января 2021 года в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он находился на лечении, а 2 февраля того же года суд заменил ему условный срок на реальный.