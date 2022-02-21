Полицейский на Алтае применил оружие, защищаясь от нападения подозреваемого в преступлении

БАРНАУЛ, 21 февраля. /ТАСС/. Полицейский в Алтайском крае выстрелил в подозреваемого в браконьерстве жителя, когда тот напал на него с отверткой, сообщает пресс-служба главного управления МВД РФ по региону в понедельник. Нападавший доставлен в медучреждение со сквозным пулевым ранением.

"Сотрудники полиции отдела МВД России "Петропавловский" прибыли для проведения обыска по месту жительства сельчанина. Хозяин жилища, по внешним признакам находящийся в состоянии алкогольного опьянения, набросился с отверткой на оперуполномоченного уголовного розыска, нанес телесные повреждения, а следом - на водителя. Сотрудники полиции потребовали прекратить, однако напавший мужчина не отреагировал, в связи с чем был произведен предупредительный выстрел из табельного оружия. Это не остановило злоумышленника и он вновь попытался напасть. Полицейский произвел выстрел в сторону мужчины, причинив ему сквозное пулевое ранение", - говорится в сообщении.

Нападавший был доставлен в больницу, ему оказана медицинская помощь, угрозы жизни нет. По факту применения сотрудником полиции табельного оружия назначена служебная проверка.