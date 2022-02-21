Глава ФСБ заявил, что один военнослужащий Украины захвачен в плен после боя на границе

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Пограничники совместно с Минобороны РФ уничтожили две диверсионные группы военных Украины на границе с РФ, один из ее членов захвачен в плен. Об этом сообщил директор ФСБ России Александр Бортников, выступая на заседании Совета безопасности, который проводит президент РФ Владимир Путин.

"Сегодня в ночь две диверсионные группы военных Украины вышли на границу с РФ в Луганской области и с территории Мариуполя. В результате состоявшегося боя наших пограничников при поддержке Министерства обороны РФ эти две диверсионные группы были уничтожены. Один из военнослужащих Украины захвачен в плен", - сказал Бортников.

Более 68 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик по состоянию на утро понедельника прибыли в Россию из-за обострения ситуации в регионе, сказал Бортников.

"Мы видим, как деградирует обстановка на территории двух республик, Донецкой и Луганской народных республик. Там увеличилось количество обстрелов, прежде всего так, что представляет угрозу для жизни гражданского населения. С учетом этого обстоятельства началось движение беженцев в сторону границ России, - сказал он. - На сегодняшний день, на 9 часов утра, из Донецкой и Луганской народных республик на территорию РФ вышло 68,5 тыс. человек гражданского населения. Пограничники фиксируют именно эту цифру".

Бортников отметил, что ФСБ находится в прямом контакте с представителями органов власти субъектов, которые занимаются работой с прибывающими жителями ДНР и ЛНР.

Также он добавил, что есть случаи попадания снарядов с Украины на территорию России. "Мы видим, что в результате интенсификации обстрелов украинскими силовиками территорий Донецкой и Луганской республик есть случаи попадания снарядов на территорию РФ, прежде всего Ростовской области. С учетом этого обстоятельства нами совместно со Следственными комитетом РФ проводятся необходимые оперативно-следственные действия", - сказал глава ФСБ.

