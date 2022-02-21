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Главврача брянской городской больницы задержали по делу о получении взятки

По данным следствия, он получил 1,6 млн рублей от бизнесмена за заключение с ним и другими аффилированными лицами контрактов на закупку медицинских товаров для нужд учреждения

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Следователи задержали главного врача Брянской городской больницы №1, который подозревается в получении взятки на сумму не менее 1,6 млн рублей. Возбуждено дело, сообщила в понедельник пресс-служба следственного управления СК России по Брянской области.

"Расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение должностным лицом взятки, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере". По подозрению в его совершении следователями задержан главный врач ГАУЗ "Брянская городская больница №1", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, с апреля 2016 года по декабрь 2021-го фигурант дела вместе с заведующей аптекой медучреждения получил через нее взятку на сумму не менее 1,6 млн рублей от индивидуального предпринимателя. Взамен он заключил с индивидуальным предпринимателем и другими аффилированными лицами контракты на закупку медицинских товаров для нужд учреждения здравоохранения и их своевременную оплату.

"Ему предъявлено обвинение в получении взятки, рассматривается вопрос о возбуждении перед судом ходатайства об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения", - добавили в сообщении.

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