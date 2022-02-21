Суд Петербурга приговорил к восьми годам колонии экс-начальника таможни за взятку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Дзержинский районный суд Петербурга приговорил бывшего начальника Кингисеппской таможни Северо-Западного таможенного управления Сергея Слепухина к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки в размере $27 тыс. Об этом в понедельник сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет в ИК строгого режима со штрафом 3,5 млн рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на пять лет. Слепухин вину не признал", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что Слепухин обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере".

По версии следствия, с марта по август 2016 года на территории Кингисеппского района Ленинградской области и Центрального района Санкт-Петербурга подсудимый трижды встречался с представителем юридических лиц, от которого получил взятку в общей сумме $27 тыс. за действия, входящие в его должностные полномочия, а также за оказание общего покровительства по службе в пользу взяткодателей и представляемых ими лиц в сфере таможенного контроля перемещения товаров через границу Российской Федерации. При получении взятки высокопоставленным таможенником принимались усиленные меры конспирации.

В пресс-службе следственного управления СК России по Ленобласти отметили, что на этапе расследования проанализировали деятельность Кингисеппской таможни за 2016 год, по результатам которого удалось установить, что в отношении отдельных юридических лиц - участников внешне экономической деятельности, от имени которых выступали взяткодатели, действовал режим упрощенного таможенного контроля и ускоренного оформления.

"В обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества по ходатайству следствия наложен арест на имущество подсудимого на сумму более 12,5 млн рублей (автомобиль Lexus NX200, земельный участок общей площадью 2600 кв. м с имеющимися на нем постройками)", - говорится в сообщении.