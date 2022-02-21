На заводе цветных металлов в Красноярске пострадали четыре человека

КРАСНОЯРСК, 21 февраля. /ТАСС/. Хлопок газа произошел в понедельник в цехе Красноярского завода цветных металлов ("Красцветмет"), пострадали четыре человека, сообщили ТАСС в пресс-службе завода.

"В цехе, где происходит химическая реакция в реакторах, в одном из реакторов произошел хлопок. Это не взрыв, никакого огня не было, это газовый хлопок. Пострадали четыре человека. Все они находятся дома, у них легкая контузия. Все они сотрудники "Красцветмета", - сообщил представитель завода.

Собеседник агентства добавил, что предприятие работает в обычном режиме. "Это в одном из цехов, это не имело масштабный характер. Никакой опасности для жителей нет, продолжаем работать", - добавил собеседник агентства.

По информации региональной прокуратуры, при хлопке были повреждены пластиковые газоходы вытяжной вентиляции, предприятие незамедлительно уведомило надзорный орган.

Прокуратурой организована проверка соблюдение требований промышленной безопасности и охраны труда. В министерстве промышленности, энергетики и ЖКХ сообщили ТАСС, что хлопок на технологический цикл на предприятии не повлиял.

"Красцветмет" - один из крупнейших в мире производителей драгоценных металлов и изделий из них, перерабатывает минеральное и вторичное сырье.