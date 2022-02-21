Псковский суд отправил в колонию членов преступной группы, распространявшей наркотики

ПСКОВ, 21 февраля. /ТАСС/. Псковский городской суд признал виновными жителей Тверской области, которые организовали преступную группу на территории Псковской области для торговли наркотиками. Члены группы отправлены в колонии общего и строгого режимов, в понедельник сообщила объединенная пресс-служба судов Псковской области.

В конце ноября 2020 года ТАСС сообщал о том, что сотрудники полиции пресекли деятельность преступной группы, которая на территории Псковской и Тверской областей распространяла синтетические наркотики в особо крупном размере и на момент задержания успела оборудовать в Пскове порядка 40 тайников. Полицейские задержали двух уроженцев Тверской области, подозреваемых в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере в столице региона.Возбудили несколько уголовных дел: по ч. 3 ст. 30 "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", ч. 4 и 5 ст. 228.1 "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств" УК РФ.

"Псковским городским судом оглашен приговор в отношении жителей Тверской области, которые признаны виновными в незаконном сбыте наркотических средств в крупном и особо крупном размерах. Суд, признав Григорьева и Безрукову виновными, назначил им наказание в виде шести и восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима для мужчины, общего - для женщины", - отмечается в сообщении.

По версии суда, осенью 2020 года подсудимые прибыли в Псков, чтобы заниматься сбытом наркотиков. "Григорьев привез из Тверской области крупную партию наркотических средств и психотропного вещества, фасовал и помещал их в тайники-закладки для розничных покупателей, а также делал оптовые партии наркотических средств, которые впоследствии забирала Безрукова, фасовала и размещала в тайники-закладки, информацию о местонахождении которых подсудимые направляли неустановленному в ходе следствия лицу посредством переписки в сети "Интернет", - говорится в сообщении.