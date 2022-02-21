СК прекратил уголовное дело совладельцев Merlion о покушении на убийство и поджоге

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет прекратил уголовное дело совладельцев Merlion Олега Карчева, Владислава Мангутова и Алексея Абрамова, а также бывшего вице-президента "Евросети" Бориса Левина, которые обвинялись в покушении на убийство и поджоге. Об этом ТАСС сообщил адвокат Георгий Поспелов, который осуществляет их защиту.

"Главное следственное управление СК России прекратило уголовное дело в отношении Алексея Абрамова, Олега Карчева, Владислава Мангутова и Бориса Левина в связи с отсутствием события в инкриминируемых им преступлений по п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, т. е. по реабилитирующим их основаниям. Им разъяснено право на реабилитацию в соответствии с требованиями УПК РФ, в том числе право на возмещение имущественного и материального вреда и восстановление иных прав реабилитированных", - сказал адвокат. Он подчеркнул, что защита изначально настаивала на незаконности уголовного преследования всех четверых обвиняемых. Эта позиция адвоката и была подтверждена полученными доказательствами в ходе расследования уголовного дела ГСУ СК России.

В понедельник Басманный суд Москвы арестовал бывшего гендиректора компании Merlion Вячеслава Симоненко по подозрению в заведомо ложном доносе и даче ложных показаний по делу Карчева, Мангутова, Левина и Абрамова. Симоненко проходил потерпевшим по уголовному делу совладельцев Merlion. Бывший вице-президент "Евросети" Борис Левин и его предполагаемые сообщники - совладельцы Merlion Олег Карчев, Владислав Мангутов и Алексей Абрамов обвинялись в поджоге дома в Красногорске и покушении на убийство Симоненко.

Как следует из заявления адвокатов всех обвиняемых, которое поступило в ТАСС, фигуранты дела считают себя невиновными. По их словам, стороне защиты не предоставлено никаких подтверждений, что 5 сентября 2015 года в Красногорске был совершен поджог. Подтверждается только факт бытового пожара, описание и опубликованная видеозапись не позволяют установить ни место, ни достоверность происходившего, а представленные на видеозаписи события похожи на инсценировку. Защита обвиняемых настаивала, что они стали жертвой оговора со стороны Симоненко. Изначально все четверо были арестованы судом, позже их отправили под домашний арест, а еще через некоторое время освободили от какой бы то ни было меры пресечения. Комментарием самого Симоненко ТАСС не располагает.

В конце января Басманный суд Москвы заочно арестовал столичного следователя Алексея Неснова по обвинению в коррупции. Среди тех дел, которые находились у него в производстве, было и дело Левина, Карчева, Мангутова и Абрамова.