Сотрудников Луганскинформцентра эвакуировали из-за артобстрела

ЛУГАНСК, 21 февраля. /ТАСС/. Редакция Луганского информационного центра (ЛИЦ) эвакуированы из-за артиллерийского обстрела в городе. Об этом в понедельник заявил главный редактор агентства Сергей Мешковой.

"Артиллерийская канонада в Луганске все мощнее, в редакции Луганскинформцентра дрожат оконные стекла, вечерняя смена агентства в целях безопасности эвакуирована из здания, сотрудники продолжат работу из дома", - приводит агентство слова Мешкового.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась утром 17 февраля. В ДНР и Луганской народной республике (ЛНР) сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. В результате обострения в республиках погиб один военнослужащий и три мирных жителя, пять человек пострадали. 18 февраля было объявлено об эвакуации жителей ДНР и ЛНР в Россию, 19 февраля в республиках начали всеобщую мобилизацию.