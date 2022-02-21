В Северной Осетии задержали бизнесмена, незаконно получившего свыше 215 млн рублей дохода

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 февраля. /ТАСС/. Гендиректор предприятия по строительству автомобильных дорог и автомагистралей задержан в Северной Осетии за незаконное получение свыше 215 млн рублей дохода. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

"В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 171 Уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконное предпринимательство". Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - говорится в сообщении.

Установлено, что генеральный директор данной компании в течение 2020-2021 годов, не имея лицензии, осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность, связанную с эксплуатацией опасного производственного объекта.

На своем заводе во Владикавказе он незаконно производил асфальтобетонную смесь. В последующем бизнесмен через аффилированные организации заключил четыре муниципальных контракта на строительство и ремонт автодорог. При этом для покрытия дорожного полотна использовалась незаконно произведенная асфальтобетонная смесь.

В результате доход, полученный подозреваемым от незаконного предпринимательства, составил более 215 млн рублей.