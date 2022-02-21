СК возбудил дело об уничтожении погранпункта ФСБ в Ростовской области

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Российские следователи возбудили уголовное дело по факту уничтожения погранпункта ФСБ в Ростовской области при обстреле с территории Украины, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

"В Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство общеопасным способом). Для проведения неотложных следственных действий на место происшествия прибыли сотрудники центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации", - сообщили в СК.

По данным следствия, 21 февраля примерно в 9:50 неустановленные лица на территории Украины, используя артиллерийское вооружение неустановленного образца, произвели обстрел приграничной территории Неклиновского района Ростовской области. В результате произошло попадание снаряда на участок местности в районе хутора Щербаково в 150 метрах от границы РФ и Украины, а также было уничтожено служебное помещение, используемое сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области.