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Дела в отношении экс-министра Михаила Абызова

Защита Абызова попросила суд вернуть дело в прокуратуру

26 миноритарных акционеров "РЭС" обратились в суд, попросили признать их потерпевшими и возвратить дело для проведения объективного расследования

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Защита бывшего министра по делам Открытого правительства России Михаила Абызова попросила суд вернуть уголовное дело в прокуратуру для объективного расследования. Об этом ТАСС в понедельник сообщил адвокат Александр Аснис.

Гагаринский суд Москвы в понедельник проводит предварительные слушания по делу.

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"В суд обратились 26 миноритарных акционеров "РЭС", которые не были допущены следствием в качестве потерпевших. Эти лица просили признать их также потерпевшими в суде и возвратить дело для проведения объективного расследования, восстановить их права. Абызов, его адвокаты и адвокаты других подсудимых поддержали это ходатайство. Защита Абызова ходатайствовала о возвращении дела для объективного расследования и по многим другим основаниям", - сказал адвокат.

Адвокат отметил, что Абызов также просит суд прекратить уголовное дело по статье 210 УК РФ ("Создание организованного преступного сообщества"), поскольку обвинение ему и другим предъявлено в недействующей редакции 2009 года, в то время как в 2020 году по инициативе президента России в статью были внесены изменения, в соответствии с которыми должностные лица и работники юридических лиц, занимающихся экономической деятельностью и не созданных в целях совершения преступления, не могут быть привлечены к уголовной ответственности за создание и участие в организованном преступном сообществе.

Теги
Абызов, Михаил АнатольевичРоссияДела в отношении экс-министра Михаила Абызова
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