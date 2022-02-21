Защита Абызова попросила суд вернуть дело в прокуратуру

"В суд обратились 26 миноритарных акционеров "РЭС", которые не были допущены следствием в качестве потерпевших. Эти лица просили признать их также потерпевшими в суде и возвратить дело для проведения объективного расследования, восстановить их права. Абызов, его адвокаты и адвокаты других подсудимых поддержали это ходатайство. Защита Абызова ходатайствовала о возвращении дела для объективного расследования и по многим другим основаниям", - сказал адвокат.

Адвокат отметил, что Абызов также просит суд прекратить уголовное дело по статье 210 УК РФ ("Создание организованного преступного сообщества"), поскольку обвинение ему и другим предъявлено в недействующей редакции 2009 года, в то время как в 2020 году по инициативе президента России в статью были внесены изменения, в соответствии с которыми должностные лица и работники юридических лиц, занимающихся экономической деятельностью и не созданных в целях совершения преступления, не могут быть привлечены к уголовной ответственности за создание и участие в организованном преступном сообществе.