Взрыв прогремел в центральной части Луганска

ЛУГАНСК, 21 февраля. /ТАСС/. Взрыв прогремел в понедельник у здания представительства Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня. В представительстве сообщили, что детали произошедшего уточняются.

Руководитель представительства Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) пострадал в результате взрыва у здания представительства в центре Луганска.

При этом ранения также получил водитель. "На месте взрыва работают оперативные службы. Детали уточняются", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. По данным агентства Луганскинформцентр, на стоянке у здания был взорван автомобиль.

Взорванный в центре Луганска автомобиль был начинен 10-15 кг взрывчатки.

Ранее о взрыве в центре Луганска сообщил корреспондент ТАСС.