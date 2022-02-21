Суд 22 февраля продолжит допрос свидетелей обвинения по новому делу Навального

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы 22 февраля продолжит допрос свидетелей обвинения по новому делу в отношении Алексея Навального, передает корреспондент ТАСС.

"В заседании объявляется перерыв до 10:00 22 февраля, сторона обвинения продолжит представление доказательств", - постановила судья Маргарита Котова.

Лефортовский суд Москвы ранее начал слушания дела на выездном заседании в исправительной колонии во Владимирский области, где Навальный отбывает наказание. Суд в понедельник приступил к исследованию доказательств стороны обвинения, допросив двух свидетелей - бывших сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ экстремистской организацией).

В рамках нового дела Навального обвиняют по двум статьям УК - мошенничество и неуважении к суду во время процесса о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.

Уголовные дела о мошенничестве были возбуждены более года назад. По версии следствия, Навальный похитил около 2,7 млн рублей, выделенных в качестве пожертвований Фонду борьбы с коррупцией.

Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января 2021 года в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он находился на лечении, а 2 февраля того же года суд заменил ему условный срок на реальный.