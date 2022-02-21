В Вологодской области уровень воды в реках поднялся выше нормы

ВОЛОГДА, 21 февраля. /ТАСС/. Уровень воды в реках западных и центральных районов Вологодской области значительно выше многолетних значений из-за снежной зимы. Под угрозой подтоплений в период весеннего половодья находятся 20 районов, поэтому в регионе приступают к противопаводковым мероприятиям, сообщил в понедельник губернатор Олег Кувшинников.

"Зима была суровая, очень снежная, уже сегодня мы фиксируем превышение среднемноголетних значений уровня воды на реках западных и центральных районов. Также выше нормы высота снежного покрова. Мы должны в полном объеме реализовать комплекс противопаводковых мероприятий, чтобы не допустить катастрофического подтопления наших территорий", - сказал глава региона на оперативном совещании областного правительства.

Как дополнил заместитель губернатора Виктор Рябишин, на западе области запасы воды в водоемах составляют 160% от обычного, в центральной части - 120%. Еще возможны метели, поэтому снега может прибавиться. Всего в зону подтопления попадают 47 населенных пунктов в 20 муниципалитетах, в том числе столица области Вологда. В них создадут запасы продовольствия, медикаментов и других материальных ресурсов для жизнеобеспечения населения.

Наиболее сложная обстановка складывается на территории Великоустюгского района, где вскрытие рек Сухона и Северная Двина может сопровождаться образованием заторов льда с резким подъемом воды. Проводятся исследования русла рек, специалисты выявили песчаные отмели и острова на затороопасных участках Северной Двины.

"Благодаря совместной работе правительства области с Росводресурсами и Росгидрометом успешно проводится комплекс противопаводковых мероприятий по защите Великого Устюга. В этом году заканчиваем третий этап работ по берегоукреплению - устройству земляной дамбы протяженностью 2,7 км. <…> Ведутся дноуглубительные работы на реках Сухона и Северная Двина. С 2019 года выполняются работы по линии Росводресурсов по срезке наиболее затороопасных перекатов на реке Малая Северная Двина", - сообщил Рябишин.

Для защиты от паводка на реках Сухона и Северная Двина проведут ледорезные работы на участках 17,5 км и 70 км соответственно. Создали запас 12 тонн взрывчатых веществ для проведения взрывных работ на опасных участках. Сформировали группировку в составе 4,5 тыс. человек личного состава, привлекли порядка 1 тыс. единиц техники и плавсредства. Подготовили 81 пункт временного размещения на 10 тыс. человек при эвакуации населения из зон подтопления. Создали также необходимые финансовые ресурсы: резервный фонд области составляет 168 млн рублей, резерв материальных ресурсов - на 41 млн рублей, зарезервировали средства в местных бюджетах.