Суд отказал защите Фургала в возврате в прокуратуру дела об убийствах бизнесменов

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Люберецкий городской суд Московской области 17 марта начнет отбор присяжных в рамках рассмотрения уголовного дела в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и других фигурантов, обвиняемых в организации убийств предпринимателей. Как уточнил ТАСС адвокат экс-губернатора Александр Старцев, процесс будет проходить на выездных заседаниях в Московском областном суде.

"Суд счел, что все сделано правильно и законно при составлении обвинительного заключения, без нарушений. 17 марта в Мособлсуде в 11:00 мск состоится первое судебное заседание по отбору присяжных, которое будет проходить в открытом режиме", - сказал собеседник агентства.

По словам другого адвоката экс-губернатора, Бориса Кожемякина, суд в ходе предварительных слушаний 21 февраля отклонил все ходатайства защиты фигурантов, в том числе о возврате уголовного дела прокурору и об изменении подсудимым меры пресечения.