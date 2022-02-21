Пасынок замглавы управления дорог Тамбовской области обвиняется в убийстве отчима

ТАСС, 21 февраля. Следователи предъявили пасынку заместителя начальника управления автомобильных дорог Тамбовской области Виктора Вакульчика обинение в убийстве своего отчима. Предположительно, мотивом преступления стала личная неприязнь, сообщила в понедельник пресс-служба следственного управления СК по региону.

"Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области 30-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве отчима - 56-летнего заместителя начальника управления автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области Виктора Вакульчика (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Предположительно, мотивом преступления явилась личная неприязнь к отчиму, который выражал недовольство положением дел на фирме, возглавляемой обвиняемым, и в связи с этим негативно высказывался в его адрес", - говорится в сообщении.

По версии следствия, утром 14 февраля 30-летний мужчина с ножом зашел в подъезд многоквартирного дома по улице Астраханской в Тамбове, где дождался выхода отчима из квартиры, нанес ему множественные удары ножом в грудь и спину, а затем скрылся. Тело погибшего нашли в подъезде соседи, по факту убийства тамбовского чиновника региональное управление СК России возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство". Глава СК России Александр Бастрыкин взял расследование на личный контроль. 18 февраля Ленинский районный суд Тамбова арестовал на два месяца подозреваемого.