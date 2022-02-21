На севере Тамбова загорелась крыша строящейся школы

ТАМБОВ, 21 февраля. /ТАСС/. Возгорание произошло в строящейся школе на севере Тамбова, пламенем охвачена крыша одного из корпусов здания, сообщает корреспондент ТАСС.

На место выехали несколько пожарных расчетов.

Позднее в пресс-службе ГУ МЧС по Тамбовской области ТАСС сообщили, что пожарные локализовали возгорание на площади 180 кв. м.

"По предварительным данным, горела кровля строящегося здания. В 22:00 пожар локализован на площади 180 кв. м", - сообщили в МЧС.

На месте работают четыре автоцистерны и автолестница.

В новость внесены изменения (22:22 мск) - добавлена информация о локализации пожара и его площади.