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На севере Тамбова загорелась крыша строящейся школы

Пожар локализовали на площади 180 кв. м
© Таисия Кириллова/ТАСС

ТАМБОВ, 21 февраля. /ТАСС/. Возгорание произошло в строящейся школе на севере Тамбова, пламенем охвачена крыша одного из корпусов здания, сообщает корреспондент ТАСС.

На место выехали несколько пожарных расчетов. 

Позднее в пресс-службе ГУ МЧС по Тамбовской области ТАСС сообщили, что  пожарные локализовали возгорание на площади 180 кв. м. 

"По предварительным данным, горела кровля строящегося здания. В 22:00 пожар локализован на площади 180 кв. м", - сообщили в МЧС.

На месте работают четыре автоцистерны и автолестница.

В новость внесены изменения (22:22 мск) - добавлена информация о локализации пожара и его площади.

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