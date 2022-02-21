Бастрыкин поручил возбудить дело по факту взрыва машины в Луганске

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту взрыва автомобиля в Луганске у здания представительства Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК России.

"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России возбудить уголовное дело по указанному факту и установить все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в нескольких средств массовой информации сообщалось о покушении на руководителя представительства Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации, он получил ранение в результате взрыва его автомобиля.