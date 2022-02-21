Полиция проводит проверку после нападения служебной собаки на ребенка в аэропорту Пулково

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Полиция начала проверку по факту нападения служебной собаки на ребенка в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СЗФО.

"20 февраля около 19:00 наряд полиции, в состав которого входил кинолог ЦКС ЛО МВД России в аэропорту Пулково со служебной собакой, выполнял свои обязанности на привокзальной площади пассажирского терминала аэропорта. Проходившие мимо наряда женщина и ее малолетний ребенок оказались на слишком близком расстоянии от собаки, которая от неожиданности прихватила девочку за куртку в области левого плеча", - сказали в пресс-службе. Ребенок получил ссадину.

Как отметили в МВД, кинолог незамедлительно убрала собаку и, подойдя к женщине, принесла свои извинения. Ребенок проходит амбулаторное лечение, госпитализация ей не потребовалась. Претензий по факту случившегося мама девочки не имеет. "По данному факту проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка правильности действий кинолога", - добавили в пресс-службе.