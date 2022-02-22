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AFP: в Буркина-Фасо при взрыве на руднике погибли не менее 59 человек

Еще более 50 получили различные травмы

ТАСС, 22 февраля. Не менее 59 человек погибли, более 50 получили различные травмы в понедельник при взрыве на шахте в Буркина-Фасо. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на местные источники.

По данным AFP, среди пострадавших есть женщины и дети. Некоторые из выживших находятся в критическом состоянии.

Взрыв произошел на месте промывки золота, которая запрещена в Буркина-Фасо из-за угрозы оползней. Как сообщил AFP местный житель, причиной стал пожар на расположенном на месте происшествия складе контрабандного динамита.

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