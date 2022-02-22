На Камчатке возбудили уголовное дело против браконьеров, добывших более 3 тонн кижуча

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении браконьеров на Камчатке за незаконный вылов кижуча на севере полуострова. Мужчинами добыто более 3 тонн рыбы, ущерб, причиненный водным биоресурсам, составляет около 7 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры края.

Установлено, что в сентябре 2021 года пограничниками при досмотре судна ПТР-50 обнаружена рыбопродукция, выловленная на рыболовном участке на реке Апука. После пересчета рыбной продукции было установлено, что браконьеры выловили более трех тонн рыбы, хотя, согласно документам, они добыли 1 т 300 кг кижуча.

"Юридическим лицом превышены квоты добычи водных биоресурсов на 1 тонну 700 кг и причинен ущерб на сумму свыше 7 млн рублей. По материалам прокурорской проверки органом дознания возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ ("Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, причинившая особо крупный ущерб")", - говорится в сообщении.