В Хабаровском крае после отрыва льдины изолированными остаются 27 рыбаков

ХАБАРОВСК, 22 февраля. /ТАСС/. Большинство рыбаков после отрыва льдины в Ульчском районе Хабаровского края остаются на берегу, откуда нет выезда к поселению. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону во вторник.

В районе поселка Де-Кастри в бухте Тигиль накануне оторвалась льдина с рыбаками. На льду находились 24 автомобиля и 46 человек. Течением льдину прибило к другому берегу. С берега часть рыбаков спасатели вывезли в поселение на снегоходах. Остальные отказались покидать свои автомобили, попросив пробить к ним дорогу.

"По состоянию на утро 22 февраля силами спасателей краевой аварийно-спасательной службы на снегоходе в поселок Де-Кастри было эвакуировано 19 человек. На берегу остаются 27 человек и 24 автомобиля. Угрозы их жизни нет. <...> Было проведено заседание КЧС Ульчского района, на котором решался вопрос о возможности эвакуации личного транспорта. На место направлены сотрудники правоохранительных органов для обеспечения общественного порядка", - говорится в распространенном релизе.

Как сообщали ТАСС в районной администрации, в месте, где находятся рыбаки, есть заброшенная лесовозная дорога, она частично заросла, есть завалы деревьев, местами много снега. Оперативно пустить технику, чтобы пробить дорогу, возможности нет, поскольку там водоохранная зона.

Рыбаки сейчас примерно в 15 км от поселения. Женщин и детей среди оставшихся нет. В этом районе сейчас около 18 градусов мороза, дует ветер со скоростью до 11 м/с.