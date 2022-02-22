В Приангарье возбудили дело о хищении более 40 млн рублей при строительстве путепровода

ИРКУТСК, 22 февраля. /ТАСС/. Следственные органы СК России по Иркутской области возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в связи с хищением из бюджета более 40 млн рублей при строительстве путепровода через железную дорогу в поселке Залари. Задержаны семь фигурантов, сообщила во вторник пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения в особо крупном размере"). <…> В настоящее время следователями СК при взаимодействии с сотрудниками полиции и подразделения СОБР управления Росгвардии задержаны семь фигурантов уголовного дела", - говорится в сообщении.

Это учредитель и два директора коммерческих организаций, высокопоставленные должностные лица АО "Дорожная служба Иркутской области", администрации Заларинского района и Восточно-Сибирской железной дороги - филиала РЖД. По версии следствия, с 2019 по 2020 год они похитили бюджетные средства при исполнении муниципального контракта по строительству в поселке Залари путепровода через железную дорогу с устройством развязки.

"Должностные лица вместе с субподрядчиками вступили в преступный сговор, выраженный в оплате фиктивных технологических и глухих "окон", которые фактически РЖД во время проведения строительных работ им не предоставлялись. Сотрудниками правоохранительных органов установлено, что строительство путепровода осуществлялось посредством договоренности в "окна", предназначенные для обслуживания железной дороги работниками ВСЖД. По завершении строительных работ субподрядчики составили фиктивные справки о покупке "окон" РЖД, на основании которых им была произведена оплата в размере более 40 млн рублей", - сообщила пресс-служба СУ СК.

По местам жительства подозреваемых, в офисах коммерческих организаций, администрации Заларинского района, Дорожной службе и ВСЖД проведены обыски, изъяты крупные суммы денежных средств, а также предметы и документы, интересующие следствие.