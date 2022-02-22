В районе Якутии в ДТП погибли четыре человека

ЯКУТСК, 22 февраля. /ТАСС/. Четыре человека погибли и двое пострадали в результате ДТП на автодороге "Колыма" в Чурапчинском районе Якутии, прокуратура организовала проверку. Об этом сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры Якутии.

"Предварительно установлено, что дорожно-транспортное происшествие произошло с участием автомобилей Toyota Ipsum и Toyota Camry. В результате ДТП пострадали шесть человек, четверо из них погибли, двое с травмами госпитализированы в учреждение здравоохранения", - говорится в сообщении.

ДТП произошло на 174-м км федеральной автомобильной дороги "Колыма". Прокуратура Чурапчинского района организовала проверку.