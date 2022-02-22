В шести населенных пунктах Сахалина нарушено электроснабжение

ТАСС, 22 февраля. Перебои с электроснабжением отмечаются во вторник в шести населенных пунктах Сахалина из-за циклона, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

"Без электроснабжения остаются шесть [населенных пунктов] <...> в трех [муниципальных образованиях], 181 дом, 908 человек, из них 182 ребенка", - говорится в сообщении.

Так, подача электричества нарушена в населенных пунктах Чехов, Новоселово, Углегорск, Ольшанка, Орлово, Поречье. В последнем поселении без света также школа, котельная и фельдшерско-акушерский пункт. Социально значимые объекты запитаны от резервных источников питания, запас топлива имеется не менее чем на трое суток. В ремонтных работах задействованы 11 бригад и 11 единиц техники от ПАО "Сахалинэнерго".

Территория Сахалина находится под воздействием циклона. Накануне перебои с электроснабжением из-за сильного ветра и снега отмечались в разных районах Южно-Сахалинска, подачу электричества полностью возобновили ночью, сообщили ТАСС в "Сахалинэнерго". В городе расчищают дороги.

В Южно-Сахалинске также устраняют аварию на сетях, которая привела к нарушению в подаче тепла для домов в районе жилого комплекса "Адмирал". "Без тепла и воды остались порядка 10 домов", - сообщается в телеграм-канале городской администрации. Авария произошла в пятом часу утра. Подачу тепла в многоквартирные дома планируется возобновить в течение дня. Сейчас в областном центре пасмурно, дует ветер со скоростью до 12 м/с, температура воздуха около минус 7 градусов.

Днем во вторник на территории Южно-Курильского, Курильского и Северо-Курильского районов прогнозируется снег, ветер 25-30 м/с, метель. Из-за циклона школьники в Южно-Сахалинске и в населенных пунктах некоторых районов, как и накануне, учатся дистанционно, есть нарушения в авиасообщении. В связи с плохой видимостью полностью закрыты ряд дорог, в частности Огоньки - Невельск, Лиственничное - Охотское, Южно-Курильск - Головнино, Курильск - Буревестник, Новоселово - Белинское, Углегорск - Орлово, Невельск - Калинино. Для пассажирского транспорта закрыли дорогу Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск.