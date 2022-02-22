Мощные снегопады парализовали движение транспорта на севере Японии

ТОКИО, 22 февраля. /ТАСС/. Мощные снегопады парализовали во вторник движение транспорта на самом северном японском острове Хоккайдо, где, в частности, закрыт международный аэропорт у города Саппоро - административного центра региона. Техника не успевает расчищать две его взлетно-посадочные полосы, сообщает национальное общественное телевидение.

На Хоккайдо, по его данным, отменено уже более 200 пассажирских авиарейсов. Практически остановлено движение по железным дорогам. На автомобильных трассах образовались многочисленные заторы.

Во вторник в ряде районов Хоккайдо зарегистрировано рекордное количество осадков. В частности, в районе международного аэропорта у города Саппоро за 12 часов выпало более 40 см снега - это максимум за все время наблюдений.