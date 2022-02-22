В Петербурге в результате прорыва трубы с кипятком пострадал человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 февраля. /ТАСС/. Прорыв трубы с горячей водой произошел на улице Лени Голикова в Санкт-Петербурге в ночь на вторник. Один человек пострадал, он госпитализирован, сообщили журналистам в пресс-службе предприятия "Теплосеть Санкт-Петербурга".

"В 00:35 22 февраля 2022 года поступило сообщение о технологическом нарушении по адресу улица Лени Голикова, дом 47. По предварительной информации, до прибытия аварийно-спасательной бригады в зоне вытекания теплоносителя оказался автомобиль, владельцу которого оперативно оказана медицинская помощь. В настоящее время он находится в НИИ скорой помощи им. И.И.Джанелидзе", - говорится в сообщении.

Компания готова оказать пострадавшему помощь в реабилитации.

Специалисты оперативно прибыли к месту прорыва и обеспечили меры безопасности. Закончить ремонт трубопровода и перевести систему отопления в штатный режим планируется во вторник.