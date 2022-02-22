{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Челябинской области возбудили дела об убийстве и покушении на убийство сотрудников РЖД

Подозреваемого задержали

ЧЕЛЯБИНСК, 22 февраля. /ТАСС/. Следователи в Челябинской области возбудили уголовные дела о произошедшем в понедельник убийстве работницы железнодорожной станции Карталы и ранении мастера Златоустовской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой Уральской транспортной прокуратуры.

"Челябинским следственным отделом на транспорте СК России возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 105 ("Убийство"), ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц") УК РФ", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, преступления были совершены 21 февраля, в 18:25 (16:25 мск), на территории Златоустовской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ ОАО "РЖД". 35-летнюю работницу застрелили у входа в административное здание, был тяжело ранен в голову мастер, который находился в этом же здании.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Теги
РоссияЧелябинская область
Новосибирское ГУ МВД взыскало 3 млн рублей с организаторов несогласованной акции
Несогласованные митинги прошли 31 января прошлого года
Читать полностью