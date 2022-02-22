СК задержал подозреваемого в убийстве двух человек, скрывавшегося более 20 лет

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет задержал подозреваемого в убийстве двух человек, совершенном в 1999 году. Об этом ТАСС сообщила во вторник представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"52-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц", - сказала она.

По данным следствия, в феврале 1999 года возле ночного клуба на улице Удальцова в ходе ссоры обвиняемый не менее шести раз выстрелил из огнестрельного оружия в двух ранее незнакомых мужчин. В результате они погибли на месте.

После совершения убийства подозреваемый выехал за пределы Московского региона и длительное время скрывался на территории Ленинградской области. Он не поддерживал каких-либо связей со своими знакомыми и семьей, а в 2003 году незаконно приобрел паспорт гражданина РФ на другие анкетные данные. "В ходе допроса обвиняемый дал подробные показания об обстоятельствах совершенного им преступления, которые в полном объеме согласуются с собранными по уголовному делу доказательствами. Следствием установлено, что фигурант ранее был неоднократно судим, в том числе за особо тяжкие преступления", - сообщила Иванова.