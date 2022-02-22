СК возбудил дело после взрыва газового баллона и смерти двух человек на складе в Мурманске

МУРМАНСК, 22 февраля. /ТАСС/. Мурманские следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда, повлекшего смерть двух человек в результате взрыва баллона с газом, который произошел на складе в промышленной зоне Мурманска в воскресенье. Об этом во вторник сообщили в следственном управлении СК РФ по Мурманской области.

"Возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, совершенных лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть двух лиц", - говорится в сообщении.

По версии следствия, днем 20 февраля в складском помещении на Восточно-объездной дороге в Мурманске произошел взрыв металлического баллона с газом производственного назначения, в результате которого двое работников 1982 и 1987 годов рождения получили телесные повреждения, от которых умерли на месте.

Сейчас следователи устанавливают того, кто допустил нарушения требований охраны труда, повлекшего гибель двух человек. "Уже назначены взрыво-техническая, судебно-медицинские и другие экспертизы, заключения которых будут детально проанализированы и составят основу доказательственной базы", - уточняют в СК.