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Бастрыкин поручил возбудить дело по факту гибели трех человек при подрыве машины в ДНР

Бастрыкин поручил возбудить дело по факту гибели трех человек при подрыве машины в ДНР - СК.

Во Владимирской области предприниматель подозревается в даче взятки врио замглавы региона
По данным следствия, он оплачивал ему гостиничные номера и аренду дорогостоящего автомобиля взамен на покровительство
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