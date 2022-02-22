Во Владимирской области предприниматель подозревается в даче взятки врио замглавы региона

ТАСС, 22 февраля. Гендиректор компании во Владимирской области подозревается в даче взятки врио заместителя губернатора региона взамен на попустительство при вводе в эксплуатацию строительных объектов. Следователи возбудили уголовное дело, сообщается во вторник на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО "Система". <…> Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки должностному лицу в значительном размере")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, предприниматель с сентября по ноябрь 2021 года оплачивал гостиничные номера и аренду дорогостоящего автомобиля врио заместителя губернатора региона. Взамен он получал покровительство и попустительство при введении в эксплуатацию строительных объектов. Как сообщили журналистам в пресс-службе управления ФСБ России по Владимирской области, фигурант дела полностью признал вину в совершенном преступлении, расследование продолжается.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, получателем взятки стал врио заместителя губернатора Владимирской области Григорий Вишневский, в отношении которого ранее возбудили два уголовных дела о взяточничестве.