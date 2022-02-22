Суд назначил по четыре года колонии троим участникам беспорядков во Владикавказе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 февраля. /ТАСС/. Кировский суд Ростова-на-Дону признал виновными троих участников беспорядков во Владикавказе в апреле 2020 года. Каждому назначено по четыре года колонии, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Ростовской области во вторник.

Суд установил, что 20 апреля мужчины, находясь на площади Свободы во Владикавказе, совершили преступление против общественной безопасности и общественного порядка, принимали участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества. Кроме того, участники беспорядков оказали вооруженное сопротивление представителям власти. Свою вину осужденные признали частично.

"Приговором Кировского районного суда города Ростова-на-Дону Махмадиев В. А., Савлохов З. И., Цагараев А. А. признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК РФ и назначено каждому наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, а также данные о личности подсудимых, состоянии здоровья, влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

После митингов во Владикавказе были задержаны более 100 человек, составлено свыше 170 протоколов, 65 жителям республики судом была вынесена санкция в виде административного ареста сроком до 15 суток. Также были возбуждены уголовные дела в отношении более 20 фигурантов.