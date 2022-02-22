Полиция проводит проверку после заявления о пропаже горничной посольства Омана в Москве

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции начали проверку после заявления о пропаже уроженки Филиппин, которая работает горничной в посольстве Султаната Оман в Москве. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в правоохранительных органах.

"Днем 21 февраля в полицию поступило письменное заявление от консульского сотрудника посольства Омана. Он просит принять меры к розыску уроженки Филиппин, которая работает в посольстве горничной. Утром 19 февраля женщина вышла из посольства в Старомонетном переулке, направилась в сторону метро "Третьяковская" и назад не вернулась", - сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что пропавшая проживает в здании посольства и на улицу обычно одна не выходит, поскольку не знает русского языка и местности. Общаться женщина может только на английском. В Москву сотрудница посольства прибыла в ноябре прошлого года. При себе у женщины был паспорт, $700, мобильный телефон с филипинской сим-картой, в настоящее время на звонки она не отвечает. Родственников и знакомых в России у женщины нет. На вид ей 25-30 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, особых примет нет, волосы черного цвета, одета в шапку зеленого цвета, темно-синий шарф, черный пуховик, синие джинсы, у нее была сумка коричневого цвета.

"По данному факту проводится проверка", - добавил источник.