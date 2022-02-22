В Дагестане задержали директора реабилитационного центра по делу о халатности

МАХАЧКАЛА, 22 февраля. /ТАСС/. Силовики в Дагестане задержали директора частного реабилитационного центра для детей по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе управления СК России по Дагестану.

"Следственным управлением следственного комитета РФ по Дагестану возбуждено уголовное дело в отношении директора одного из реабилитационных центров по уходу и присмотру за детьми с ограниченными возможностями в городе Каспийске по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ. Подозреваемая задержана", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 10 января 2022 года местная жительница привела свою шестилетнюю дочь в реабилитационный центр по уходу и присмотру за детьми с ограниченными возможностями, расположенный в Каспийске. Ребенок ввиду оказания персоналом реабилитационного центра услуг, не отвечающих требованиям безопасности, остался без надлежащего присмотра с их стороны в детской комнате, взобрался на полку шкафа, предназначенного для хранения игрушек, расположенную на высоте 1 м от пола, откуда упал на пол, получив телесные повреждения.

"Кроме этого, директор в нарушение санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований предоставляла родителям детей в возрасте до шести лет услуги по дневному уходу за детьми с ограниченными возможностями, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья детей", - добавили в СК по региону.

Ведутся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы, решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Ранее в соцсетях распространилась информация, о том, что ребенок получил травмы средней тяжести в реабилитационном центре для детей с особенностями развития. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку после травмирования ребенка.